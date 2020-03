Giappone: Olimpiadi, Usa e Canada non intendono partecipare a Olimpiadi a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70 per cento di 300 atleti olimpici statunitensi consultati nell’ambito di un sondaggio dal quotidiano “Usa Today” si è dichiarato favorevole a un rinvio delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma a luglio, alla luce della pandemia di coronavirus in atto. “Il 41 per cento (degli atleti consultati) afferma di non sostenere la conduzione dei Giochi come da programma questa estate, e un altro 34 per cento ritiene tale opzione complicata, e afferma di siano necessarie altre informazioni”, spiega il quotidiano. Gli atleti consultati hanno partecipato ad una assemblea virtuale del Comitato olimpico e paralimpico Usa. Le Olimpiadi di Tokyo registrano frattanto la prima defezione ufficiale: il Comitato olimpico del Canada ha annunciato oggi che non invierà i propri atleti a Tokyo il prossimo luglio, ed ha chiesto formalmente il rinvio di un anno dei Giochi. (segue) (Git)