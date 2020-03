Giappone: Olimpiadi, Usa e Canada non intendono partecipare a Olimpiadi a luglio (2)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha fatto riferimento oggi, per la prima volta, all’ipotesi di rinviare le Olimpiadi estive di Tokyo alla luce della pandemia di coronavirus, un giorno dopo l’annuncio da parte del Comitato olimpico internazionale (Cio) riguardo lo studio di vari piani operativi per i Giochi, che contemplano anche l’ipotesi di un posticipo. Abe, che sono a ieri ha insistito di voler procedere a ospitare l’evento nella sua “forma completa”, come da programma, ha preso atto delle crescenti difficoltà causate dal contesto di crisi globale. “Se sarà difficile organizzare i giochi in questo modo, dovremo decidere di rinviare, dando la priorità alla salute degli atleti”, ha detto il premier durante una sessione parlamentare nella giornata di oggi. “Anche se la decisione definitiva spetterà al Cio, concordiamo che la cancellazione non è un’opzione percorribile”, ha aggiunto Abe. (segue) (Git)