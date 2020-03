Giappone: Olimpiadi, Usa e Canada non intendono partecipare a Olimpiadi a luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, il primo ministro del Giappone ha dichiarato agli altri leader del Gruppo delle 7 maggiori economie globali di non avere ancora assunto una decisione in merito all’eventuale rinvio delle Olimpiadi estive di Tokyo. I leader del G-7 hanno tenuto una videoconferenza questa settimana, ed hanno espresso il loro sostegno al rispetto del programma “completo” dei Giochi, in programma dalla fine di luglio ma minacciati dalla pandemia del nuovo coronavirus. La dichiarazione di Abe, che non ha volute rivelare se dai suoi interlocutori sia giunto il suggerimento di rinviare i Giochi, giunge mentre in Giappone cresce la sfiducia in merito alla possibilità di procedere con l’evento secondo il programma. Il ministro per le Olimpiadi, Seiko Hashimoto, ha precisato che il riferimento di Abe al programma “completo” dei giochi è da intendersi come la conduzione delle Olimpiadi secondo le tempistiche e il calendario programmati, e con la presenza di spettatori sugli spalti. (segue) (Git)