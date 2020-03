Giappone: Olimpiadi, Usa e Canada non intendono partecipare a Olimpiadi a luglio (4)

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ha tenuto mercoledì 18 marzo una conferenza telefonica “costruttiva” con i rappresentanti di 220 atleti internazionali, in merito alle incerte prospettive delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e alla minaccia rappresentata dalla pandemia di coronavirus. Bach ha ammesso di aver dovuto fronteggiare molteplici dubbi, dopo che numerosi atleti di primo piano hanno criticato pubblicamente la decisione del Cio di proseguire con il programma originale dell’evento, nonostante la gravissima situazione di emergenza globale in atto. “Siamo stati molto costruttivi nel valutare il percorso verso Tokyo, e tutti hanno compreso che abbiamo ancora quattro mesi di tempo. Intendiamo continuare ad essere molto realistici nella nostra analisi”. Tra i vertici del Cio serpeggia però il dubbio, e diversi rappresentanti dell’organizzazione hanno ammesso che non esiste soluzione “ideale” di fronte alle preoccupazioni crescenti di atleti e opinioni pubbliche. (segue) (Git)