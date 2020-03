Giappone: Olimpiadi, Usa e Canada non intendono partecipare a Olimpiadi a luglio (6)

- Il vicepresidente del Comitato olimpico del Giappone, Kozo Tashima, ha personalmente annunciato ieri, 17 marzo, di essere risultato positivo ad un test per il nuovo coronavirus. L’annuncio è destinato a complicare ulteriormente gli sforzi di Tokyo di salvare le Olimpiadi estive in programma nella capitale giapponese alla fine di luglio, e minacciate dalla pandemia di coronavirus che sta rapidamente avanzando su scala globale. “Oggi il mio test è risultato positivo al nuovo coronavirus”, recita una nota ufficiale diffusa da Tashima tramite la Japan Football Association (Jfa), di cui è presidente. Nella nota, Tashima sottolinea di essersi recato all’estero dal 28 febbraio, facendo tappa a Belfast per l’annuale riunione dell’International Football Association Board (Ifab), e poi ad Amsterdam per presentare la candidatura del Giappone ai Mondiali di calcio femminili del 2023. (segue) (Git)