Giappone: Olimpiadi, Usa e Canada non intendono partecipare a Olimpiadi a luglio (8)

- Abe e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno intrattenuto una conversazione telefonica oggi, 13 marzo (ora giapponese), discutendo tra le altre cose le ricadute dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Secondo il resoconto fornito da un portavoce del governo giapponese, Abe ha dichiarato all’inquilino della Casa Bianca che il Giappone intende dare il via alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo alla fine del mese di luglio, come da programma. Durante la conferenza stampa tenuta a margine del colloquio, Trump ha però riferito di aver suggerito al premier giapponese un rinvio delle Olimpiadi al prossimo anno: tale decisione, per quanto dolorosa, “sarebbe migliore dello spettacolo dato da stadi vuoti ovunque”, ha detto Trump. “Io direi che forse è il caso di posticipare al prossimo anno”, ha aggiunto il presidente, ribadendo poi l’amicizia personale che lo lega al premier giapponese. La conversazione tra i due leader è stata richiesta da Trump, che ha espresso una posizione più cauta in merito all’evento sportivo rispetto a quella ottimistica delle scorse settimane. (Git)