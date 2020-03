Coronavirus: Caparini a ministro Boccia, finito tempo di aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Boccia dice che avremmo dovuto aspettare? E' quello che il suo Governo sta facendo dal primo giorno, ma noi non abbiamo più tempo per aspettare. Qui si muore. In Lombardia gli alberghi saranno chiusi, gli ordini professionali fermati, il divieto di assembramento sarà punito con 5.000 euro di multa e verrà fatto il test della febbre e molto altro per tutelare i nostri cittadini". Così l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, ha replicato alle dichiarazioni rilasciate stasera dal ministro Francesco Boccia. "Confido nel buonsenso dei lombardi - ha aggiunto Caparini - che hanno capito la gravità della situazione e che sanno, loro sì, cosa fare. Qui chi poteva chiudere per preservare la salute dei lavoratori lo ha già fatto o lo sta facendo. Domani invece di fare qualche selfie a Malpensa vengano a Lodi, Cremona, Brescia o Bergamo dove in 30 giorni non si sono mai visti". (Com)