Coronavirus: Fontana, non ho ancora visto ufficialmente il provvedimento del governo

- Se il governo ha preso il nuovo provvedimento per contrastare l'epidemia di coronavirus in accordo con le Regioni, lo ha fatto senza la Lombardia, a cui non è ancora stato mostrato. Lo ha spiegato il presidente Attilio Fontana intervenendo a "Live - Non è la d'Urso" su Canale 5. "Il provvedimento del governo io non l'ho ancora ufficialmente visto e neppure mi è mai stato presentato. Si dice che abbiano preso questa decisione con il consenso delle Regioni, se c'è il consenso delle Regioni c'è di tutte, tranne che della Lombardia che non l'ha mai visto questo provvedimento", ha detto Fontana, che comunque non è soddisfatto dalle misure imposte dall'esecutivo. "Il provvedimento io non l'ho ancora guardato attentamente, ma mi sembra che sia un cicinino riduttivo rispetto a quelle che erano le nostre richieste e questo non va bene. Uno può anche sbagliare l'impostazione originale, ma se a un certo punto, dopo tre settimane, ci si rende conto che con i pannicelli caldi non passa l'influenza, bisogna passare all'antibiotico", ha detto Fontana. "È un passo avanti sicuramente - ha proseguito il governatore lombardo - però non capisco perché non ha voluto chiudere gli studi professionali, i professionisti erano d'accordo, non capisco perché non ha voluto chiudere gli uffici pubblici, perché non ha voluto chiudere gli alberghi, perché non hanno voluto vietare gli assembramenti. Non hanno chiuso i cantieri edili, sui quali eravamo d'accordo con l'Ance. Perché non è stata concessa questa cosa? Io non lo capisco e non lo capirò mai". (Rem)