Coronavirus: Fontana, governo dica chiaramente che ordinanza regionale vale su suo decreto

- Laddove l'ordinanza di Regione Lombardia è più stringente rispetto al decreto emanato dal governo, secondo il presidente lombardo Attilio Fontana è la prima a valere. Il governatore, però, chiede che sia l'esecutivo a chiarire questo punto, per evitare impugnazioni. "Noi il nostro provvedimento l'abbiamo preso e ho dato l'incarico ai miei giuristi di capire se la mia ordinanza continua a rimanere in vigore nonostante ci siano dei contrasti rispetto al provvedimento del governo. La prima risposta è stata che laddove l'ordinanza è più rigorosa di quella del governo e dato che la finalità è quella di tutelare la salute della mia cittadinanza, secondo il primo parere che mi è stato dato, vale la mia ordinanza. Però se il governo me lo dicesse, eviteremmo di fare qualche ricorso per impugnare il mio provvedimento. E anche per dire chiaramente ai nostri cittadini cosa si può fare e cosa no", ha detto Fontana intervenendo al programma "Live - Non è la d'Urso" su Canale 5. (segue) (Rem)