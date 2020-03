Coronavirus: Fontana, governo dica chiaramente che ordinanza regionale vale su suo decreto (2)

- Parlando della decisione presa ieri di emanare l'ordinanza, prima del decreto del governo, il presidente Fontana ha spiegato: "Ho cercato di aspettare il governo, ma non ce l'ho fatta. Ho tenuto duro, ma a un certo punto ho dovuto cedere, soprattutto al territorio, alle istanze che venivano dai sindaci, anche del Pd, questo per dire che il buonsenso riesce a essere ovunque, al di là dell'appartenenza politica". "Istanze - ha proseguito Fontana - che mi venivano dai sindacati. Ieri ho riunito il tavolo della competitività, al quale siedono tutte le rappresentanze delle diverse categorie, rappresentanti degli imprenditori, degli artigiani, i sindacati e tutti mi hanno detto: 'Presidente, fai questo provvedimento, andiamo avanti, stringiamo i bulloni, che non ce la facciamo più'". (Rem)