Coronavirus: Sala, non accetto critiche dalla Lega su "Milano non si ferma"

- Ospite a "Che temp che fa" su Rai2, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sul video "Milano non si ferma", rilanciato sui social anche da lui nei primi giorni dell'epidemia di coronavirus in Italia. "È una questione che mi pesa. In molti hanno fatto riferimento a quel video che girava con l'hashtag 'Milano non si ferma'. Era il 27 di febbraio, era un video che impazzava in rete, tutti lo rilanciavano, l'ho rilanciato anche io. Giusto o sbagliato, probabilmente sbagliato", ha detto Sala. "È chiaro, come abbiamo sentito da Burioni e da Zangrillo, - si è giustificato il primo cittadino - che nessuno aveva ancora capito la virulenza del virus e d'altro canto in quel momento quello era lo spirito. Ai cittadini che ancora mi scrivono, dico: 'Guardate, la mia risposta è che sono qua sette giorni su sette a lavorare e a fare la mia parte'". "Quindi accetto più che volentieri la critica, l'accetto di meno da per esempio i consiglieri leghisti che ancora ci marciano su questa vicenda", ha aggiunto Sala, ricordando che "il 27 febbraio, basta vedere in rete, Salvini si esprimeva così: 'Riapriamo tutto, riapriamo le discoteche, i bar, i ristoranti'". (Rem)