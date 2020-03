Germania: coronavirus, a Berlino in vigore da mezzanotte limiti a uscire di casa

- Da mezzanotte, a Berlino entreranno in vigore per due settimane limitazioni a lasciare le abitazioni, se non “per validi motivi”, al fine di contenere la diffusione del nuovo coronavirus. È quanto deliberato dal governo del Land di Berlino, come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”. Le nuove restrizioni prevedono, tuttavia, delle eccezioni. Si potrà, infatti, lasciare la propria abitazione per recarsi al lavoro e a effettuare acquisti, compiere passeggiate e praticare sport da soli o in compagnia al massimo di una persona. Sarà, inoltre, possibile recarsi dal medico e in farmacia, nonché a visitare gli ospedali e a partecipare ai funerali. Chi intende uscire di casa dovrà essere munito di un documento di identità da mostrare agli agenti di polizia durante i controlli. A Berlino si applicano, inoltre, le ultime misure restrittive concordate dal governo federale con i Laender. Si tratta del divieto di riunione in più di due persone, da cui sono escluse “le famiglie e quanti vivono nella medesima abitazione”. Viene, inoltre, disposta la chiusura di ristoranti, saloni di bellezza, centri per messaggi e studi di tatuaggi. Gli ultimi provvedimenti si sommano alla chiusura di scuole, asili, musei, biblioteche, teatri pubblici, luoghi di culto, birrerie, bar, discoteche, case di tolleranza e diversi esercizi commerciali.(Geb)