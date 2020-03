Coronavirus: Sala, Veneto ed Emilia su assistenza domiciliare fanno meglio di Lombardia

- La Lombardia deve fare di più sull'assistenza domiciliare ai malati. Il monito arriva dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto a "Che temp che fa" su Rai2. "Credo che si debba lavorare di più con l'assistenza sanitaria ai malati e usare la tecnologia. Lasciatemi dire e non vuol essere uno slogan: più Corea del Sud e meno Cina. Noi possiamo dare una risposta anche di sistema e anche tecnologica a quello che sta succedendo. Tra l'altro anche da quel punto di vista probabilmente Veneto ed Emilia Romagna in termini di assistenza domiciliare e di cure a casa fanno meglio di noi in Lombardia, quindi abbiamo margini di miglioramento", ha spiegato il primo cittadino di Milano, ricordando dell'hotel preso dal Comune e destinato alle persone in quarantena. (segue) (Rem)