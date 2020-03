Coronavirus: Sala, Veneto ed Emilia su assistenza domiciliare fanno meglio di Lombardia (2)

- Per quanto riguarda i supermercati, il sindaco avverte che "è chiaro che adesso anche verificando la temperatura all'ingresso è normale che il flusso ai supermercati sia un po' più lento". Il primo cittadino ospite da Fabio Fazio è tornato anche sulla polemica per la riduzione dei mezzi pubblici. "La Regione Lombardia aveva dato indicazioni a tutti i Comuni di ridurli intorno al 50 per cento. E noi lo abbiamo fatto, ci siamo accorti che era un errore e gli abbiamo subito riportati al 75 per cento e ora la situazione è di maggiore tranquillità", ha ribadito Sala. (Rem)