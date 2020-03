Coronavirus: Sala, dobbiamo pensare alla ricostruzione, nuovo momento storico per Milano

- Quando l'emergenza sanitaria sarà finita, sarà il tempo per la ricostruzione, che si basi sui tre assi ambiente, sociale e salute. È questa l'idea del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, secondo cui il coronavirus rappresenta anche "una prova di maturità" per le grandi città. "Noi dobbiamo pensare all'oggi, a gestire la città, a farla funzionare, a continuare a tenerla pulita, a sanificarla, ma dobbiamo pensare anche alla ricostruzione, perché ricostruzione ci dovrà essere", ha detto Sala intervenendo a "Che tempo che fa" su Rai2. "Abbiamo lanciato un fondo che abbiamo chiamato di mutuo soccorso", ha ricordato il sindaco, facendo sapere che "abbiamo già raccolto parecchi milioni, perché noi poi dovremo aiutare quello che ha la pizzeria e che ha chiuso a riaprirli o quello che ha perso il lavoro". "Sarà un lavoro enorme di ricostruzione: Milano sarà chiamata a un nuovo momento storico, dove auspicabilmente verranno anche affrontate le questioni che devono affrontare le grandi città. Io credo che la ricostruzione avverrà su tre fondamenta: la questione ambientale, di cui tanto si parlava, la questione sociale e a questo punto la salute. È probabilmente una prova di maturità per le grandi città quella che ci aspetta", ha concluso il sindaco di Milano. (Rem)