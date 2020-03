Coronavirus: Fontana, bravissimi gli insegnanti che fanno lezioni online

- Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con "Live - Non è la d'Urso" su Canale 5, ha rivolto "un applauso ai tanti insegnanti che si sono messi a disposizione per fare le lezioni online". "Credo che per i nostri ragazzi - ha detto - sia fondamentale, anche perché così hanno anche il modo di occupare la giornata, dovendo rimanere a casa. Bravissimi".(Rem)