Coronavirus: Zangrillo (San Raffaele), 200 ore per nuovo reparto di terapia intensiva, grazie a donatori

- Solo duecento ore, equivalenti a otto giorni, sono stati necessari per realizzare il nuovo reparto di terapia intensiva sorto nell'area sportiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, grazie alla raccolta fondi avviata da Chiara Ferragni e Fedez. "Il tempo di realizzazione è stato di duecento ore, più due giorni per l'allestimento. È un esempio importante", ha spiegato in collegamento con "Che tempo che fa" su Rai2 il direttore della terapia intensiva cardiovascolare e generale al San Raffaele Alberto Zangrillo, ringraziando "Chiara Ferragni e Fedez e chi ha creduto nella mia idea, a partire dal mio presidente e dal mio amministratore delegato. E ringrazio anche tutti i donatori che hanno creduto nella prospettiva di fare qualcosa di utile per tutta la popolazione. L'idea di aver creduto di realizzare qualcosa di incredibile", ha detto Zangrillo, assicurando che si tratta di "una terapia intensiva ad altissima tecnologia", ma "quello che è veramente straordinario è chi compone il gruppo di lavoro. Ci sono delle donne, degli uomini, infermieri e medici, che lavorano secondo delle procedure condivise con delle terapie e un progetto condiviso". "Siamo stanchi e vedere questi infermieri e infermiere che sono a contatto fisico con il malato e non si risparmiano è qualcosa di veramente commuovente", ha aggiunto Zangrillo (Rem)