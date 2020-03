Coronavirus: Fontana, bisognerebbe fare la spesa due volte a settimana

- L'approvvigionamento alimentare non si è interrotto. Trovare il cibo non sarà un problema, ma è bene non andare a fare la spesa tutti i giorni, per evitare code e assembramenti. Lo ha detto, rivolto ai cittadini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto a "Live - Non è la d'Urso" su Canale 5. "Ai nostri cittadini - ha rassicurato Fontana rispetto al tema degli alimenti - dico che è un finto problema: non esiste. Grazie al cielo l'approvvigionamento avviene regolarmente e avverrà sempre regolarmente, quindi non c'è assolutamente bisogno". "Anzi bisognerebbe cercare di andare a fare la spesa due volte alla settimana. Eccezionalmente, se proprio mi sono dimenticato di comprare qualcosa, tre, ma mica tutti i giorni, perché veramente vuol dire mettere in difficoltà tutti gli altri", ha aggiunto il governatore, ribadendo la sua contrarietà a ridurre l'orario di apertura degli alimentari, come fatto in altre regioni e ricordando che nell'ordinanza di Regione Lombardia "non si riduce di un'ora l'apertura dei negozi". (Rem)