Roma: esplosione in un appartamento in zona Bravetta, un ferito lieve

- Esplosione in un appartamento in via dei Tebaldeschi. Alle 18.10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nell'appartamento al secondo piano in zona Bravetta. L'esplosione è dovuta presumibilmente alla formazione di una sacca di gas in cucina che ha danneggiato porte, finestre e tramezzi. Non si registrano invece danni alle strutture portanti. La persona che si trovava nell'appartamento è stata ferita in modo lieve e portata in ospedale. Sul posto, per i rilievi, anche la Polizia di Stato.(Rer)