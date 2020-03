Coronavirus: Di Maio accoglie il primo volo inviato dalla Russia con medici e attrezzature

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha accolto questa sera alla base dell’Aeronautica militare di Pratica di Mare (Roma), il primo dei nove aerei inviati dalla Federazione Russa con mascherine, ventilatori polmonari e squadre di medici a sostegno degli sforzi per il contenimento dell'emergenza coronavirus. "Voglio ringraziare a nome del governo tutti gli uomini che sono qui. Saremo sempre grati alla Federazione Russa. Spero possiate unirvi il prima possibile al nostro personale medico che è in prima linea. La nostra Difesa e la Protezione civile sono a disposizione per darvi il massimo sostegno e la massima collaborazione", ha detto il titolare della Farnesina agli uomini dell'equipaggio russo. (Res)