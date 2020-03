Coronavirus: Guerini su primo aereo con aiuti russi, grati di non essere da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è grata di non essere sola nella sfida rappresentata dall'emergenza del coronavirus. E' quanto si legge in un tweet del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha commentato l'arrivo del primo dei nove aerei che giungeranno dalla Russia con a bordo medici e materiale sanitario. "Ecco gli aiuti dalla Russia al nostro Paese. Personale e attrezzature mediche. Nuove risorse preziose", ha scritto Guerini nel tweet, confermando di aver ringraziato ieri l'omologo Sergej Shoigu per il contributo e l'assistenza fornita di fronte a questa sfida. (Res)