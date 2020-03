Coronavirus: Gori, decisione del governo coraggiosa di cui pagheremo un prezzo elevato

- "Io credo che la decisione presa da governo ieri sia una soluzione coraggiosa che non potrà durare troppo a lungo, non possiamo o tenere imprese italiane ferme per mesi". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, intervenendo a "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio su Rai 2. Gori ha spiegato che "ne pagheremo un prezzo elevato dal punto di vista economico, ma serviranno energie da parte di tutti i cittadini e imprenditori. Oggi abbiamo una priorità che si chiama salute del cittadini, dopo avremo un'altra priorità che si chiama ricostruzione del Paese". (Rem)