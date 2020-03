Coronavirus: Zangrillo (San Raffaele), curva accessi al pronto soccorso si è stabilizzata

- Gli accessi ai pronto soccorso di Milano non stanno aumentando. Lo ha affermato il direttore della terapia intensiva cardiovascolare e generale al San Raffaele Alberto Zangrillo, intervenuto in collegamento con "Che tempo che fa" su Rai2. "Dal nostro osservatorio noi misuriamo la temperatura dall'arrivo delle ambulanze. Negli ultimi due giorni in pronto soccorso si è stabilizzata la curva degli accessi", ha riferito Zangrillo, avvertendo però che l'attenzione resta alta per i tanti "malati ricoverati all'interno dell'ospedale ma non in terapia intensiva", perché "la ricaduta o l'aggravamento" sono dietro l'angolo. "Quella che stiamo affrontando - ha spiegato il primario - è una patologia che non ci aspettavamo che fosse così insidiosa. Non è la polmonite interstiziale che noi sappiamo affrontare da decenni ed è protocollata, ma è qualcosa di molto insidioso che soprattuto ha una caratteristica: richiede tanto tempo al malato per poter guarire e in quel tempo, che è di settimane, noi dobbiamo stare attenti che non si deteriorino altri organi e questa è la sfida più difficile e più importante per tutti noi". (Rem)