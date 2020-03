Coronavirus: fonti, decreto su stop attività produttive pronto da ieri ma arrivate richieste aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti di Palazzo Chigi, il decreto sullo stop alle attività produttive non essenziali "era pronto già ieri sera, ma sono poi arrivate numerose richieste da aziende anche di una certa rilevanza per il sistema Italia". Richieste di precisazioni o di eccezioni che sono all’esame e che spiegano il ritardo. A questo punto, anche se non confermato ufficialmente, è probabile che lo stop non scatterà da domani, ma da martedì o mercoledì. Tra l’altro, anche Confindustria, con una lettera del presidente Vincenzo Boccia, avrebbe chiesto al governo di "contemperare la stretta con alcune esigenze prioritarie del mondo produttivo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe comunque firmare il decreto a breve.(Rin)