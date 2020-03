Coronavirus: medico cubano, aiutare popolo italiano è il minimo che potevamo fare

- “Sono qui presente con 52 medici e infermieri di una brigata che ha già avuto esperienze in Africa occidentale per l'epidemia di ebola e in altri disastri naturali e quindi quello che noi possiamo fare in situazioni di questo tipo è venire a dare la nostra solidarietà per l’impegno umanista che noi abbiamo con la nostra professione, con il nostro Paese e con il mondo”. Sono prime le parole del capo della brigata della delegazione cubana, il dottore Carlos Pérez Días, fuori dall’aeroporto di Malpensa. “E ora che l’Italia sta passando un momento così difficile il minimo che possiamo fare è venire ad aiutare il popolo italiano. Siamo a piena di disposizione delle autorità di governo e quelle sanitarie per potere minimizzare l’impatto del Covid-19 che sta affliggendo questa nazione”. (Rem)