Coronavirus: Fico, mercoledì informativa di Conte in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha annunciato che il premier, Giuseppe Conte, terrà un'informativa in Aula mercoledì. "Il Parlamento non ha mai chiuso e non chiuderà. Lo ribadisco a chi continua a parlare di Camere ferme", ha scritto Fico su Facebook. "La funzione di controllo del Parlamento e il confronto con l'esecutivo diventano importantissimi. E per questo che oltre al question time ho chiesto un'informativa del presidente del Consiglio in Aula la prossima settimana. Ho appena parlato col presidente Conte che mi ha dato la sua piena e immediata disponibilità". Fico ricorda anche che, da quando è nata l'emergenza coronavirus, la Camere hanno approvato "due misure importantissime lavorando nel rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie". La prima è stata la conversione del decreto Covid 1, la seconda l'approvazione dello scostamento di Bilancio "che ha liberato miliardi per consentire all'Italia di fare fronte all'emergenza sanitaria e rispondere alle esigenze di imprese e cittadini". "Purtroppo - aggiunge Fico nel suo post - abbiamo avuto alcuni casi di deputati positivi e abbiamo di conseguenza adottato le misure prescritte dalle autorità sanitarie per le persone che sono state in stretto contatto con loro. E' per questo che abbiamo ridotto i lavori d'Aula e di commissione negli ultimi giorni", conclude Fico (Rin)