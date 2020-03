Coronavirus: indagine epidemiologica su contatti ragazzo morto a Tor Vergata

- In merito al decesso del ragazzo di 34 anni al policlinico di Tor Vergata da prime notizie acquisite dall'indagine epidemiologica svolta dal servizio di prevenzione della Asl Roma 2 emerge che il ragazzo, che lavorava in un call center, era stato a Barcellona dal 6 all'8 marzo e il 9 marzo è stato il suo ultimo giorno di lavoro e poi si è posto in auto isolamento. "Ha mostrato i primi sintomi di febbre il giorno 11 e il 16 è stato trasferito, su indicazione del suo medico, in ambulanza e ricoverato al Policlinico di Tor Vergata dove è entrato in terapia intensiva. Oggi è avvenuto il decesso ed è stato disposto l'esame autoptico per chiarire le cause della morte. Domani sarà svolto un sopralluogo da parte dei servizi di prevenzione della Asl Roma 2 presso il call center e ci sarà una prima relazione sull'indagine epidemiologica". Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)