Coronavirus: Conte ha firmato il decreto di stop alle attività produttive non essenziali

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto che sospende le produzioni non essenziali in tutto il Paese e che contiene in allegato la lista delle attività che restano, invece, consentite. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi ieri sera lo schema del decreto e il relativo allegato erano già pronto. Ma dopo l'annuncio di Conte in diretta Facebook, sono arrivate richieste da parte di molte aziende, "anche di rilevanza per il sistema Italia", che hanno spiegato alcune situazioni che giustificavano, a loro giudizio, l'opportunità di proseguire - almeno per un certo lasso di tempo -nelle proprie attività per consegnare quanto già prodotto o per completare alcune lavorazioni. Il governo ha quindi verificato con attenzione ogni richiesta e, oggi, il ministero dello Sviluppo economico ha vagliato tutte le richieste. Per questo, la firma del decreto è arrivata soltanto nel tardo pomeriggio di oggi. (Rin)