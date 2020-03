Coronavirus: sospensione effettiva attività produttive non essenziali è dal 25 marzo

- Nel decreto che sospende tutte le attività produttive non essenziali sono previsti due giorni di tempo per completare le giacenze. "Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza". E' quanto si legge nel decreto firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, "possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile", come lo stesso premier aveva anticipato nel suo annuncio di ieri notte in diretta Facebook. (Rin)