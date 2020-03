Coronavirus: stop a spostamenti fuori Comune, blocco attività produttive effettivo dal 25

- Divieto per per tutti di spostarsi fuori dal proprio Comune eccetto che per lavoro, spesa e necessità di salute, già scattato oggi per effetto di un'ordinanza dei ministeri dell'Interno e della Salute. E sospensione delle attività produttive non essenziali in tutto il Paese in base al decreto firemato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che contiene in allegato anche a lista delle attività che restano, invece, consentite. Nel decreto che entra in vigore da domattina, sono comunque previsti due giorni di tempo per le aziende che devono completare le giacenze. "Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza". Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, "possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile", come lo stesso premier aveva anticipato nel suo annuncio di ieri notte in diretta Facebook.A proposito del divieto di spostamento, in giornata è stato il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, a precisare che "in merito al divieto di spostamenti sul territorio nazionale, è opportuno che i cittadini sappiano che già da oggi il ministero dell'Interno e quello della Salute hanno sancito, con l'articolo 1 e l'articolo 2 di una apposita ordinanza appena emessa, il divieto di 'esodo' verso le regioni del sud Italia e, in generale, hanno inibito gli spostamenti al di fuori della propria residenza. Per opportuna conoscenza, l'articolo 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) recita: "Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".Dall’articolo 1 del decreto firmato dal premier Conte, invece, si apprende che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di un centinaio di attività incluse nel meccanismo dei codici Ateco. Ecco la lista delle attività che rimarranno operative: coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; pesca e acquacoltura; estrazione di carbone; estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; fabbricazione di spago, corde, funi e reti; fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; fabbricazione di imballaggi in legno; fabbricazione di carta; stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di articoli in gomma. Fabbricazione di articoli in materie plastiche; fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; metallurgia; fabbricazione di prodotti in metallo; fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi; fabbricazione di apparecchiature elettriche di apparecchiature per uso domestico non elettriche; fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori).Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori); fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori); fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori); fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori); fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori); fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; fabbricazione di casse funebri; riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione; manutenzione e riparazione di autoveicoli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori.Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica; Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico; commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali; commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria; commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT; commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto; commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industriale; commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici; commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a; commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento; commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale; trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; trasporto marittimo e per vie d'acqua; trasporto aereo; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; servizi postali e attività di corriere; alberghi e strutture simili; servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività legali e contabili; attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale; attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; ricerca scientifica e sviluppo; altre attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari.Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri; noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti; noleggio di macchine e attrezzature agricole; noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale; noleggio di mezzi di trasporto aereo; noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri; noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici; noleggio di container per diverse modalità di trasporto; noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera; servizi di vigilanza privata; servizi connessi ai sistemi di vigilanza; attività di pulizia e disinfestazione; attività dei call center; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; assistenza sanitaria; servizi di assistenza sociale residenziale; assistenza sociale non residenziale; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; riparazione e manutenzione di computer e periferiche; riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico. 