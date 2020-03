Coronavirus: Di Maio, in arrivo oltre 10 milioni di mascherine

- Tra oggi e domani arriveranno oltre 10 milioni di mascherine in Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. "Da mercoledì invece inizieranno ad arrivare 100 milioni di mascherine dalla Cina, così come comunicato nei giorni scorsi", ha sottolineato il responsabile della Farnesina. "Partirà un primo lotto da sei milioni e poi venti milioni di mascherine ogni settimana", ha aggiunto Di Maio. "Questo dimostra che l’Italia non è sola e che coltivare amicizie con altri Stati è fondamentale", ha sottolineato il ministro. Di Maio ha precisato che verso le 21.15 atterrerà a Pratica di Mare il primo dei 9 voli provenienti dalla Russia. (Res)