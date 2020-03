Germania: coronavirus, Merkel in quarantena preventiva

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, si trova in quarantena a casa dopo essere venuta in contatto con un medico risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo ha reso noto il suo portavoce Steffen Seibert, in una dichiarazione ripresa dal settimanale “Der Spiegel”. Seibert ha spiegato che al cancelliere è stato somministrato un vaccino preventivo lo scorso venerdì 20 marzo da un medico poi risultato positivo al nuovo coronavirus. “A questo punto, il cancelliere ha deciso di andare immediatamente in quarantena domestica. Sarà regolarmente sottoposta a test per coronavirus”, ha reso noto Seibert. (Geb)