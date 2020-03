Coronavirus: Raggi, oggi oltre 7 mila controlli e 40 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i controlli per far rispettare le misure di prevenzione contro il coronavirus nella Capitale. Oggi 40 persone sono state già denunciate. A darne notizia su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che commenta: "Alcuni purtroppo ancora non hanno capito la gravità della situazione. La Polizia locale - spiega - ha fatto oltre 7 mila controlli stamattina, di cui più di 5 mila su macchine in transito. Gli agenti hanno verificato anche negozi e parchi. Al parco della Caffarella, insieme alla Protezione civile, hanno usato anche dei droni. Restate a casa: è un sacrificio a cui siamo chiamati tutti. È una responsabilità - continua Raggi - che ognuno di noi ha nei confronti degli altri. Gli agenti, ieri, hanno fermato anche un’infermiera che tornava a casa dopo un duro turno di lavoro in ospedale. So che li ha ringraziati per il lavoro svolto, incoraggiandoli a proseguire nei controlli". Il sindaco, inoltre, invita "tutti i cittadini a fare lo stesso, perché le donne e gli uomini della Polizia locale, in questa fase delicata, stanno mettendo in campo tutte le loro energie per portare avanti i controlli nelle strade, tutti i giorni, fino a tarda notte. A tutela di tutti". Infine, Raggi ringrazia "la grande maggioranza dei cittadini, che sta dimostrando responsabilità e forte senso di comunità. Supereremo questo momento insieme".(Rer)