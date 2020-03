Coronavirus: Locatelli (Css), chi ha smesso di lavorare a nord non torni a sud

- "I numeri che abbiamo per le regioni del sud non ci indicano una situazione che sta scappando di mano, nella stessa prospettiva di responsabilità individuale, i lavoratori che da domani mattina non dovranno più ottemperare ai loro compiti non è opportuno che migrino da nord a sud del paese. Rischierebbero di fare un grave danno". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia rispondendo alle domande dei cronisti. (Rer)