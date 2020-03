Coronavirus: Raggi, attivato servizi alternativi per persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molte persone anziane, con disabilità o con fragilità rischiano di vivere questo periodo in una situazione di maggiore isolamento, paura, demoralizzazione. Per questo abbiamo chiesto a tutti i gestori dei nostri centri diurni, che adesso sono chiusi, uno sforzo in più e abbiamo attivato una serie di servizi alternativi, per continuare ad essere vicini a ciascuno di loro". Lo scrive su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "L’azienda comunale Farmacap garantisce telecompagnia sia per gli anziani già presenti in banca dati che per quelle persone fragili che - spiega Raggi - quotidianamente si presentavano allo sportello: assistenza, consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari, anche tramite associazioni ed enti del terzo settore presenti sul territorio. Il servizio viene svolto in dieci farmacie del circuito, di cui è consultabile l’elenco". Il sindaco, inoltre, ringrazia "tutte le associazioni, gli operatori e i volontari che stanno contribuendo a sostenere con la consegna di spesa e farmaci, ma anche con videochiamate e supporto psicologico, chiunque ne abbia bisogno. Roma non dimentica nessuno". (Rer)