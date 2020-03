Coronavirus: Locatelli (Css), non generare false speranze, farmaci vanno testati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di poter dire che abbiamo trovato soluzioni servono, perche sono le regole del mondo scientifico, prove inconfutabili. Quindi ben vengano i clinical trial, ma finché non abbiamo evidenza ineccepibile e inconfutabile, cosa che adesso non c'è, raccomando cautela e prudenza per non ingenerare speranze che possono andare deluse e frustrate". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia rispondendo a una domanda sul farmaco Avigan. (Rer)