Coronavirus: Locatelli (Css), in tre regioni 84 per cento morti, Regioni siano solidali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'84 per cento dei deceduti si sono registrati in tre Regioni: la Lombardia paga il prezzo più alto, il Piemonte e l'Emilia Romagna. Questo è il momento in cui dobbiamo dare l'ennesima dimostrazione di essere una nazione unita capace di dare risposte. I trasferimenti di malati verso altre regioni sono una importante risposta con l'obiettivo di garantire alle strutture ospedaliere delle tre regioni la possibilità di assistere più compiutamente i cittadini che hanno bisogno di cure". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Locatelli ha poi aggiunto: "Sono certo che le regioni del nord saranno in grado, qualora vi fosse bisogno, di restituire il supporto". (Rer)