Russia: fonti stampa, polizia prepara piano per eventuale chiusura dell’accesso a Mosca

- Il ministero dell’Interno russo svilupperà un piano per l'introduzione del coprifuoco a Mosca e le restrizioni all'ingresso in città. L'ordine sarebbe arrivato dal apo della polizia di Mosca Oleg Baranov. Lo riferisce l’agenzia “Rbk” citando una fonte del ministero. Secondo l’agenzia, il piano dovrebbe essere sviluppato entro la fine di marzo. Baranov avrebbe firmato l'ordine, di cui l'agenzia ha una copia, lo scorso 19 marzo. Il ministero dell’Interno svilupperà un piano d'azione in caso di restrizioni all'ingresso e all'uscita dei veicoli da Mosca, così come in caso di coprifuoco. (Rum)