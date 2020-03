Italia-Repubblica Ceca: ambasciatore Hubackova, indagini in corso su sequestro mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, Hana Hubackova, in merito alle informazioni che sono state pubblicate ieri riguardo all´intervento delle autorità della Repubblica Ceca nel caso di sospette operazioni speculative di vendita di materiale sanitario, avvenuto il 17 marzo 2020 nella città di Lovosice, chiarisce in merito alla situazione le autorità ceche stanno svolgendo indagini sull'avvenuto. In un comunicato Hubackova scrive che “in vista della situazione urgente in Italia, il ministero dell´Interno della Repubblica Ceca in stretta collaborazione con il ministero degli Affari esteri della Repubblica Ceca e con entrambe le ambasciate, sia a Roma che a Praga, hanno lavorato intensamente nei giorni scorsi per risolvere la situazione il più rapidamente possibile, in modo che il materiale possa immediatamente essere trasportato in Italia”. L’ambasciatore sottolinea “che stiamo preparando la spedizione del materiale sanitario da effettuare all'inizio della settimana prossima, preferibilmente insieme al rimpatrio di alcuni cittadini italiani, che si avvarranno della possibilità di tornare in Italia dalla Repubblica Ceca con un pullman programmato per il rimpatrio dei cittadini cechi dall´Italia”. Per cui, osserva, “le informazioni inesatte pubblicate ieri hanno provocato le reazioni negative di molte persone che, ovviamente, non possono essere consapevoli dei provvedimenti adottati finora”. "Vorrei sottolineare - conclude- il grande rispetto che la Repubblica Ceca ha nei confronti dell´Italia, dei enormi sforzi del governo italiano, nonché delle autorità di Protezione civile, di tutti i medici, del personale sanitario e di migliaia di volontari attualmente impegnati nel contrastare lepidemia del coronavirus. I cittadini cechi provano un forte senso di solidarietà con l´Italia sofferente. Le presunzioni di cui parlava l´articolo pubblicato ieri sono quindi lontane dalla realtà delle effettive misure prese dalle Autorità della Repubblica Ceca per affrontare questo problema, nonché dai sentimenti di sostegno e vicinanza da parte dei cechi". (Res)