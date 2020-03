Coronavirus: 12 casi positivi al dipartimento della Protezione civile

- Dodici dipendenti del dipartimento della Protezione civile sono risultati positivi al coronavirus. Ne ha dato notizia il capo del dipartimento Angelo Borrelli informando tutto il personale in servizio. Immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del primo caso positivo, il dipartimento ha predisposto controlli sul personale considerato tra i contatti stretti del dipendente positivo. Da questo screening risultano, purtroppo, altri undici persone positive. Il capo del dipartimento è risultato negativo al tampone. "Sono state avviate tutte le procedure di tutela previste e sono state effettuate le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro - si legge in una nota -. Per tutelare tutti coloro che lavorano nelle due sedi del dipartimento a Roma sono state intraprese ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle indispensabili attività lavorative in modalità smart working e per limitare il più possibile la presenza del personale nelle sedi di via Vitorchiano e via Ulpiano. Inoltre, le riunioni del Comitato operativo proseguiranno quotidianamente attraverso il collegamento in videoconferenza. Le misure intraprese, orientate alla tutela di tutto il personale, assicureranno comunque la consueta operatività di tutto il dipartimento della Protezione civile". (Rer)