Coronavirus: al Gemelli avviata sperimentazione per test rapido, in settimana risultati

- Con il policlinico Gemelli stiamo lavorando ad una importante sperimentazione di un test rapido "ed avremo i risultati in settimana". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "In caso di esito positivo verrà somministrato innanzitutto agli operatori del Servizio sanitario regionale - spiega -. Ad oggi il 20 per cento dei tamponi effettuati sono stati somministrati al personale sanitario: oltre 2.600".(Rer)