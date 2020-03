Coronavirus: Sibilia, il divieto di spostamento tra Comuni è operativo da subito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Sibilia (M5s) spiega che si tratta di "una misura che intende scongiurare un nuovo esodo che potrebbe compromettere gli effetti delle misure restrittive messe in campo dal governo per limitare la diffusione del COovid-19. Ancora una volta, invitiamo i cittadini ad attenersi a queste disposizioni in primis per la propria salute e poi per quella di tutti i loro cari e tutti i cittadini italiani: per il momento la priorità è la salvaguardia della nostra salute, più rispettiamo le regole e prima usciremo da questa situazione. Teniamo duro", Carlo Sibilia. (Rin)