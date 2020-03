Coronavirus: la Spagna introduce nuove restrizioni su arrivi dall’estero

- La Spagna ha introdotto nuove restrizioni valide per 30 giorno all’ingresso nel paese per persone provenienti da paesi terzi, con l’eccezione dei cittadini spagnoli e dagli arrivi dall’area Schengen. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Pedro Sanchez in conferenza stampa. “Applicheremo dei limiti temporanei su tutti gli arrivi da paesi terzi che non sono urgenti. Queste restrizioni saranno valide per 30 giorni”, ha spiegato Sanchez. Il primo ministro spagnolo ha precisato che tali misure non saranno valide per i cittadini residenti in paesi dell’Unione europea e nell’area Schengen, per i cittadini spagnoli intenzionati a rientrare, per coloro che vivono in aree contigue e lavorano in Spagna, per i commercianti, i turisti che tornano al loro paese di origine, i medici e i diplomatici in grado di dimostrare l’urgenza del loro viaggio. In Spagna sono stati confermati finora 28.572 casi di contagio, con almeno 1.720 decessi.(Res)