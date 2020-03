Coronavirus: gli Stati Uniti inviano all’Italia attrezzature mediche

- In risposta all’epidemia di coronavirus, un velivolo C-130J Super Hercules dell’86mo stormo Airlift Wing dell’aviazione statunitense partito dalla base di Ramstein, in Germania, ha trasportato un sistema mobile di stabilizzazione dei pazienti (Erpss) alla base aerea di Aviano per la consegna al ministero della Difesa italiano. Lo rende noto l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma sul proprio sito web. Il sistema fornisce 10 posti letto e può supportare un totale di 40 pazienti per un periodo di 24 ore. “La pandemia di Covid-19 richiede la collaborazione con i nostri alleati e partner, affinché possiamo affrontare questa sfida insieme”, ha commentato il generale Jeff Harrigian, comandante delle Forze aeree americane in Europa e Africa. “Questo sforzo è la prova del nostro sostegno reciproco, mentre lavoriamo insieme per rispondere a questa emergenza sanitaria. Siamo in stretto contatto con i nostri amici italiani, con il dipartimento di Stato e con il comando europeo degli Stati Uniti per fornire attrezzature adeguate in modo sicuro e tempestivo. È un privilegio sostenere gli sforzi italiani in risposta all’emergenza, il nostro impegno costante riflette il valori del popolo americano: fornire assistenza quando e dove è necessario“. Il sistema Erpss comprende dotazioni mediche per un periodo di sette giorni, si compone di due tende e può raggiungere la capacità operativa di partenza entro un’ora dall’avviamento. Questa particolare configurazione include forniture utilizzabili per un periodo di 15 giorni. Il comando delle Forze aeree degli Stati Uniti in Europe (Usafe) ha predisposto l’invio dell’attrezzatura ad Aviano come misura di supporto verso le zone a più alto impatto di Covid-19. (Res)