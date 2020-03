Coronavirus: assessore Lazio, pronti ad accordo quadro su cig in deroga subito dopo decreto

- "L'estensione della cassa integrazione in deroga decisa dal governo rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare questa delicata fase che stiamo vivendo. Per questo motivo abbiamo aperto, già dal 18 marzo scorso, un tavolo con tutte le parti sociali per fare una prima ricognizione e per condividere metodologia e tempistica degli interventi". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio. "Ed è nell'ambito del tavolo che abbiamo attivato di nostra iniziativa, coinvolgendo parti datoriali e organizzazioni sindacali confederali compresa l'Ugl, che si è condivisa la decisione di un accordo quadro appena sarà pubblicato il decreto di riparto delle risorse a disposizione della nostra regione. Al momento il decreto di riparto, che deve essere curato dal ministero del Lavoro in accordo con quello dell'Economia, non è stato ancora pubblicato. Tuttavia confidiamo per intercorsi confronti, che avverrà a breve". (segue) (Com)