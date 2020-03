Coronavirus: assessore Lazio, pronti ad accordo quadro su cig in deroga subito dopo decreto (2)

- "La scorsa settimana sono stati avviati dei confronti tra le regioni, compresa la nostra, e il ministero del Lavoro, nel corso dei quali abbiamo chiesto al ministro Nunzia Catalfo un decreto capace di soddisfare le esigenze del nostro territorio - ha continuato nella nota di Berardino -. Tra le richieste anche la necessità di tutelare le imprese e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio nonché di chiarire alcuni aspetti della norma sulla cassa in deroga per le aziende plurilocalizzate o per quelle esercenti con più di 50 dipendenti. Tali aspetti erano emersi proprio nell'ambito del tavolo aperto con le parti sociali. Le polemiche sollevate da alcuni esponenti dell'opposizione su presunti ritardi del Lazio non sono dunque solo totalmente strumentali ma fanno emergere una totale ignoranza sui processi in corso. II Lazio continuerà a operare secondo gli impegni presi nel tavolo, forte dell'apprezzamento espresso da tutte le parti, evidentemente interessate a risolvere concretamente i problemi al fine di dare una puntuale riposta all'intero fabbisogno e esigenze della nostra regione senza lasciare nessuno da solo. Eventuali fughe in avanti, al momento, non determinano l'inizio di alcuna procedura", ha concludo l'assessore regionale al Lavoro. (Com)