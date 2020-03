Coronavirus: Regione Lazio, oggi in consegna mascherine e dispositivi, ventilatori e monitor

- "Sono in consegna nella giornata odierna 18.800 mascherine chirurgiche, 23.500 maschere Ffp2, 1.700 maschere Ffp3, 8.900 tute idrorepellenti". Lo comunica, in una nota, l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, sottolineando che "prosegue lo sforzo per il rifornimento dei dispositivi di protezione individuale. Sono in consegna anche 68 ventilatori e 157 monitor per il potenziamento dei posti di terapia intensiva regionali".(Com)