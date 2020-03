Grecia: coronavirus, Mitsotakis dispone divieto di spostamento per cittadini

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato il divieto di spostamento dei cittadini per impedire l'ulteriore diffusione del coronavirus. Mitsotakis ha chiarito che il divieto entrerà in vigore dalle 6 di domani (ora di Atene) e che sono previste multe da 150 euro per chi violerà le regole. “Il divieto mira a fermare le poche persone irresponsabili che possono mettere in pericolo la società in generale, chiudendo le scappatoie che consentono al virus altamente contagioso di diffondersi”, ha dichiarato il premier di Atene. Potranno muoversi i lavoratori e le forze di sicurezza, i medici, oltre che per fare la spesa e per visite mediche. Coloro che circolano devono sempre portare un documento di identità con loro. Finora, la Grecia ha registrato oltre 600 casi confermati di malattia e 15 decessi. Nel frattempo, 19 pazienti si sono ripresi(Gra)