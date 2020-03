Coronavirus: Mattia (Pd), con piano "Pronto cassa" sostegni importanti per imprese Lazio

- "Con il piano 'Pronto cassa', la Regione Lazio non perde tempo e destina 400 milioni alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti del Lazio, costretti a fermarsi per l'emergenza sanitaria". Lo dichiara in una nota la consigliera del Pd e presidente della IX commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio Eleonora Mattia. "Una importante serie di iniziative economiche per le aziende in difficoltà con l'obiettivo di farle intanto sopravvivere e rendere meno traumatico il ritorno all'operatività al cessare dell'emergenza. Il rischio reale che corrono tante aziende, oggi, è quello di chiudere battenti per sempre ed è per questo che la Regione Lazio si sta muovendo in prospettiva futura. Anche se siamo in una fase di forzato immobilismo, come istituzioni non possiamo permettere che traballino le basi della nostra capacità produttiva. Il piano 'Cassa pronta' è una risposta concreta in questa direzione".(Com)