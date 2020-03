Coronavirus: sopralluogo in Fiera di Bertolaso e Fontana, lavori procedono speditamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sopralluogo in Fiera a Milano, oggi pomeriggio, per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - affiancato dal vicepresidente Fabrizio Sala e dagli assessori Davide Caparini e Giulio Gallera - con il consulente del progetto Guido Bertolaso. L'incontro è servito a verificare, insieme ad una delegazione di medici lombardi, come proseguono i lavori del nuovo ospedale. "Grazie al lavoro incessante di Bertolaso e di tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione della struttura - ha detto Fontana - il cantiere è in moto e prosegue spedito. Iniziano ad arrivare le apparecchiature di cui abbiamo bisogno e, grazie ai numerosi appelli, presto dovremmo poter contare anche dei medici e operatori che ci servono per avviare definitivamente l'ospedale in tempi brevi". "Siamo certi - ha concluso Fontana - che sarà un hub di fondamentale importanza per alleggerire prima i nostri ospedali più in sofferenza e poi per dare una mano anche altre regioni nel caso dovessero affrontare la nostra stessa emergenza. Ancora una volta ringrazio tutti coloro che, e sono tanti, in ogni modo ci stanno aiutando a far sì che questo progetto possa vedere la luce". (Com)